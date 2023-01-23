『新品未使用品✨ ポールマリウス ミニショルダーポーチ ブラウン レザー 可愛い【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 00時 26分に出品され04月14日 00時 26分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆商品説明☆

牛革を使用した自然な風合いが特徴の可愛いミニショルダーポーチです。



サイズ⇒タテ10cmxヨコ13cmxマチ5.5cm

重量⇒160g

ショルダー全長⇒120cm

カラー⇒ブラウン



【デザイン】

PAUL MARIUSのショルダーバッグは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。レザー素材を使用しており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【機能性】

調整可能なストラップにより、さまざまなスタイルに合わせて使用できます。日常の必需品を収納するのに十分なスペースがあります。



【スタイル】

カジュアルからフォーマルまで、幅広いシーンで活躍するアイテムです。どんなコーディネートにもマッチし、あなたのスタイルを引き立てます。





他にもレディースアパレル、メンズアパレル、インナー、普段着、シューズ、鞄、冠婚葬祭用品、日用品など色々出品しておりますのでプロフィールよりご覧ください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

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◎お色に関しては主観を記載しております。

モニター環境の違い、実際の色、見え方と異なる場合もございますのでご了承ください。



◎サイズに関しては製造メーカー、時期により多少の誤差はございます。



◎お気軽にお問い合わせください。





精一杯の対応を心がけております(*ˊ˘ˋ*)

No.169

999



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポールマリウス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用品✨

ポールマリウス

ミニショルダーポーチ

ブラウン

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