『ROYAL CANIN ユリナリー S/O 4kg 猫用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 20時 05分に出品され03月27日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品の特長】

ROYAL CANINのユリナリー S/Oは、特に尿路の健康をサポートするために設計された獣医療用のドライフードです。猫の健康を考慮した栄養バランスが特徴です。



【内容量と保存】

この製品は4kgのパッケージで提供されており、長期間の保存が可能です。開封後は湿気を避けて保存してください。



【使用方法】

獣医師の指示に従い、適切な量を与えてください。猫の体重や活動量に応じて調整が必要です。



- ブランド: ROYAL CANIN

- 製品名: ユリナリー S/O

- 内容量: 4kg

- 対象動物: 猫

- 用途: 獣医療用



- 賞味期限: 2025年9月25日



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットフード 商品の状態: 新品、未使用