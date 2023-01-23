『✨タイガー刺繍✨ KENZO ケンゾー スウェット ビッグロゴ刺繍 黒 L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 27分に出品され03月23日 22時 27分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内●◆◆◆◆◆◆◆◆





◆ジャンル

【メンズ、レディース、ユニセックス】

【セカンドユース、古着、ヴィンテージ】



◆ポイント



ケンゾー / KENZO

スウェット タイガー / 虎 刺繍





◆カラー/色

ブラック / 黒色



◆サイズ【cm】

Lサイズ



着丈 約62cm

身幅 約52cm

肩幅 約48cm

袖丈 約60cm

＊平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。



◆コンディション

特に目立つ汚れ等も見当たりません。



※USED品について

自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。





●お値引きのご案内

可能な限り対応しますのでお気軽にコメントください。



●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ケンゾー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ✨タイガー刺繍✨ KENZO



ケンゾー スウェット ビッグロゴ刺繍

黒

L