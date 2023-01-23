『stray kids スンミン 直筆サイン入りチェキ maniacencore【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 09時 09分に出品され03月26日 09時 09分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPANで購入したランダムトレーディングカードで80名様の中から当選した直筆サイン入りインスタント写真です。



当選証明付き

初期傷が気になる方は購入をお控え下さい。



硬質ケース＋防水対策をして発送致します。



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即購入◎



直筆サイン

straykids

スキズ

スンミン 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 未使用に近い

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