『stray kids スンミン 直筆サイン入りチェキ maniacencore【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 09時 09分に出品され03月26日 09時 09分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格46000円
605 入札履歴
終了
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