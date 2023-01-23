『無印良品 ストッパー付きハードキャリー・60L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 00時 21分に出品され03月07日 00時 21分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【耐久性のある素材】

プラスチック製で、軽量かつ耐久性に優れています。旅行や出張に最適です。



【機能的なデザイン】

4輪のキャスターが付いており、移動がスムーズです。TSAロック機能があり、セキュリティ面も安心です。



【スタイリッシュな外観】

スタイリッシュで、どんなシーンにもマッチします。



素材：プラスチック

キャスター：4輪

ロック機能：TSAロック付き、鍵有り

カラー：シルバーベージュ

容量：60L（5～6泊程度）

サイズ：縦69.5cm、横45cm、奥行24cm

重量：4.5kg

説明書：有り



仕事関係で海外に行く際によく使用していました。

傷や汚れはありますが、まだ使用できると思います。

廃盤になっている容量で、使い勝手は良いです。



家族の人数が増えたので、

大きい容量のものに買い換えるため、出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 無印良品



ストッパー付きハードキャリー・60L