『TBC キャビテーション機器 ヒートキャビシェイプPRO HA-HC01-PR【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 15時 29分に出品され03月23日 15時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TBC ヒートキャビシェイプ PG



型式:HA-HC01-PG

付属品:取扱説明書、クイックガイド、ACアダプター、充電台。



定価…￥38,280





数回使用していますが状態は良いです‼︎

使わなくなったので出品させていただきました。



1ヶ月ほどで掲載は終了させていただきます。

ご了承のほどよろしくお願いします。





■商品状態

購入時期：2020年ごろ





#TBCキャビテーション機器ヒートキャビシェイプPROHA_HC01_PR

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#TBC 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ティービーシー