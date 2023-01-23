『サラバンド ストレートチップカウレザードレスシューズ/7761 7761 メンズ ライトブラウン 25.0 cm 3E【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 01時 37分に出品され04月15日 01時 37分に終了予定です。即決価格は8,659円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サラバンド ストレートチップカウレザードレスシューズ/7761 7761 メンズ ライトブラウン 25.0 cm 3E



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ サラバンド

ストレートチップカウレザードレスシューズ/7761

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ライトブラウン

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