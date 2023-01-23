『大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯60W相当 電球色 ホワイト DPN-37501【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 00時 32分に出品され04月15日 00時 32分に終了予定です。即決価格は8,657円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯60W相当 電球色 ホワイト DPN-37501
【商品説明】
・カバー化粧ネジ式ダクト取付専用
・サイズ:径φ60 高150 全長490～1090mm
・素材:鋼板 白塗装ガラス 透明（一部消し）
・適合ランプ:LED電球 4.2W（E17） 電球色／2700K
【サイズ】
高さ : 13.70 cm
横幅 : 14.10 cm
奥行 : 29.80 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8657円
584 入札履歴
終了
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