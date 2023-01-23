『ウルフアンドグリズリー(Wolf & Grizzly) ファイヤーセーフ 20330002000000【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月13日 04時 58分に出品され05月13日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,656円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ウルフアンドグリズリー(Wolf & Grizzly) ファイヤーセーフ 20330002000000



【商品説明】

・サイズ:W28.6cm×H27.8cm×D5cm

・付属品:ジッパー式収納ケース

・収納時サイズ:W29.2cm×H10.5cm×D2cm

・素材:ステンレススチール

・重量:910



【サイズ】

高さ : 3.71 cm

横幅 : 13.79 cm

奥行 : 34.70 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。