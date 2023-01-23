『ボストンバッグ 旅行かばん 旅行出張バッグ 2way 多收 手提げ A4用 クラシック 耐久 軽量 トレーニング フィットネス 運動 トラベル 撥水加工 携帯便利 牛革【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 03時 22分に出品され03月31日 03時 22分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
いらっしゃいませ、当店のバッグの品質はクリアして、デザインは精巧で、選んで買うことを歓迎します。
商品の紹介
・サイズ ：54×23×42cm
・容量： 約55L
・対応泊数：34泊
・素材：牛革
2WAY使い方
・手提げバッグ、ショルダーバッグ
特徴
【一流の革職人がハンドメイド】この牛革旅行バッグは熟練したな革職人によりハンドメイド、機械よりもっと繊密で成熟な手法で、見た目と実用性兼備しています。
【防水】高密度防水素材。
※注意点
1.摩擦、水濡れ、汗の影響によって色落ちすることがあります。
2.鋭利な形状の物を入れないで下さい。破損、破れの恐れがあります。
3.火の近くおよび高温の場所に近づけたり、放置したりしないで下さい。
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落札価格8649円
577 入札履歴
終了
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