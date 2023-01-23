ボストンバッグ 旅行かばん 旅行出張バッグ 2way 多收 手提げ A4用 クラシック 耐久 軽量 トレーニング フィットネス 運動 トラベル 撥水加工 携帯便利 牛革【2025年の人気アイテム】

商品情報

いらっしゃいませ、当店のバッグの品質はクリアして、デザインは精巧で、選んで買うことを歓迎します。



商品の紹介

・サイズ ：54×23×42cm

・容量： 約55L

・対応泊数：34泊

・素材：牛革

2WAY使い方

・手提げバッグ、ショルダーバッグ

特徴

【一流の革職人がハンドメイド】この牛革旅行バッグは熟練したな革職人によりハンドメイド、機械よりもっと繊密で成熟な手法で、見た目と実用性兼備しています。

【防水】高密度防水素材。



※注意点

1.摩擦、水濡れ、汗の影響によって色落ちすることがあります。

2.鋭利な形状の物を入れないで下さい。破損、破れの恐れがあります。

3.火の近くおよび高温の場所に近づけたり、放置したりしないで下さい。