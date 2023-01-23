『アウトドア用品 TUSA SF-5000 (W) ダイビングフィン レギュラーサ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 21分に出品され03月08日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドア用品その他

【商品名】

TUSA SF-5000 (W) ダイビングフィン レギュラーサイズ

TUSA



【商品説明】

・598×225mm



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 1.75 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

その他アウトドア用品 タグ アウトドア用品

TUSA

SF-5000

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