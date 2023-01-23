『アウトドア用品 TUSA SF-5000 (W) ダイビングフィン レギュラーサ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 21分に出品され03月08日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アウトドア用品その他
【商品名】
TUSA SF-5000 (W) ダイビングフィン レギュラーサイズ
TUSA
【商品説明】
・598×225mm
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 75.00 cm
重量 : 1.75 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8649円
77 入札履歴
終了
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