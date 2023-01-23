『新生児写真 ニューボーンフォト パステルレインボー ドレス シフォン 記念写真 撮影小道具 スタジオ 衣装 ベビー 赤ちゃん [11165-11167]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 25分に出品され03月29日 06時 25分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：パステルレインボー

サイズ：12-18Month

レインボーカラーのゴージャスなシフォンベビードレスです*

ニューボーンフォト、家族写真、パーティ、イベント、様々なホリデーの際に最適な衣装です。

お祝い品やプレゼント、ベビーシャワーギフトなどにも大変喜ばれます。

ファッション/キッズ＆ベビー/ベビー/ベビー服/下着・肌着・ソックス/肌着