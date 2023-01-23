『ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-C500 : /軽量小型5.4g/高精度通話品質/簡単ペアリング/IPX4防滴性能/コーラルオレンジ WF-C500 DZ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 19時 53分に出品され03月24日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：コーラルオレンジ

高音質かつ自分好みに調整可能 高音域から低音域までバランスが良好で、かつボーカルが自然で明瞭 DSEEで圧縮された音源をCD音質相当まで補完し、自分好みの音質に調整も可能

安心の基本性能 本体5.4ｇ ケース35gの超軽量小型 小型ながら高いバッテリー性能 コンパクト設計で20時間再生

防滴 防滴性能IPX4なので、雨や汗を 気にせずに音楽を楽しむことができる

左右同時接続 左右同時伝送方式採用でスマホを選ばず 途切れにくい接続と低遅延

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