『ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-C500 : /軽量小型5.4g/高精度通話品質/簡単ペアリング/IPX4防滴性能/コーラルオレンジ WF-C500 DZ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 19時 53分に出品され03月24日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：コーラルオレンジ
高音質かつ自分好みに調整可能 高音域から低音域までバランスが良好で、かつボーカルが自然で明瞭 DSEEで圧縮された音源をCD音質相当まで補完し、自分好みの音質に調整も可能
安心の基本性能 本体5.4ｇ ケース35gの超軽量小型 小型ながら高いバッテリー性能 コンパクト設計で20時間再生
防滴 防滴性能IPX4なので、雨や汗を 気にせずに音楽を楽しむことができる
左右同時接続 左右同時伝送方式採用でスマホを選ばず 途切れにくい接続と低遅延
家電＆カメラ/イヤホン・ヘッドホン/イヤホン・ヘッドホン本体/イヤホン
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落札価格8645円
335 入札履歴
終了
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