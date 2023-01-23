『Apple Wireless Charging Case for AirPods【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 01時 42分に出品され04月03日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,644円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ケースに入れたAirPodsをすばやく充電

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Appleによるデザイン