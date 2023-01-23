『Apple Wireless Charging Case for AirPods【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 01時 42分に出品され04月03日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,644円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ケースに入れたAirPodsをすばやく充電
Qi対応充電マットを使ったワイヤレス充電と、Lightningコネクタを使った充電に対応
Appleによるデザイン
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¥ 8642
ラディウス radius HP-NX20BT ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 ブルートゥース イヤホン NeEXTRAシリー
¥ 8642
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¥ 8642
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¥ 8642
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¥ 8641
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¥ 8641
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¥ 8641
ソニー ワイヤレスイヤホン SBH24 : カナル型 Bluetooth対応リモコン・マイク付き 2017年モデル ホワイト SBH24 W
¥ 8640
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ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /
¥ 8640
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¥ 8640
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¥ 8640
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¥ 8640
Takstar Pro82 ヘッドホン プロフェッショナル 参照モニター ヘッドフォン pro 82
¥ 8639
DH297-A1DR
¥ 8639
Audio-Technica オーディオテクニカ HDC213A／1.2 ヘッドホン用着脱ケーブル（インナーイヤー用） 1.2m
¥ 8638
落札価格8644円
251 入札履歴
終了
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