『テトラ (Tetra) バリューEXフィルター VX-75【お歳暮】』はヤフオクでから05月11日 14時 25分に出品され05月11日 14時 25分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テトラ (Tetra) バリューEXフィルター VX-75
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21.2×20×33.5cm
・本体重量:3460g
【サイズ】
高さ : 22.80 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 4.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8645円
332 入札履歴
終了
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