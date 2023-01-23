『テトラ (Tetra) バリューEXフィルター VX-75【お歳暮】』はヤフオクでから05月11日 14時 25分に出品され05月11日 14時 25分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テトラ (Tetra) バリューEXフィルター VX-75



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21.2×20×33.5cm

・本体重量:3460g



【サイズ】

高さ : 22.80 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 4.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。