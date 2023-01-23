『クリーンホーム フェレット 464 SANKO(三晃/サンコー)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 12時 03分に出品され05月08日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,634円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 組み立てサイズ：W630×D470×H650mm※ワイヤーピッチ：上下約25mm付属品：ハンモック１枚メーカー：三晃商会(SANKO・サンコー)床敷材やトイレ砂の飛び散りを防止する取り外し可能なカバーとハンモック付！床敷材やトイレ砂の飼育ケージ外への飛び散りを防止する充分な高さを設定したカバーガードは、分割脱着が可能です。納期が3〜10日程かかる場合がございます。