『ハイシェラ コンバーチブルダッフル デルス・キャニオン ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 12分に出品され03月17日 21時 12分に終了予定です。即決価格は8,634円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハイシェラ コンバーチブルダッフル デルス・キャニオン ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。