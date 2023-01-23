『タカショー ローボルト GMプロジェクター LGL-PR02 奥行18×高さ22.5×幅23cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 18時 13分に出品され03月28日 18時 13分に終了予定です。即決価格は8,630円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカショー ローボルト GMプロジェクター LGL-PR02 奥行18×高さ22.5×幅23cm



【商品説明】

・スピードは4段階で調正可能

・使用環境:屋外・屋内

・本体サイズ:約幅23×奥行18×高さ22.5cm

・材質:ABS樹脂・ポリカーボネート

・構造:完成品

・生産国:中国

・重量:約0.7kg



【サイズ】

高さ : 19.80 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。