『タカショー ローボルト GMプロジェクター LGL-PR02 奥行18×高さ22.5×幅23cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 18時 13分に出品され03月28日 18時 13分に終了予定です。即決価格は8,630円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー ローボルト GMプロジェクター LGL-PR02 奥行18×高さ22.5×幅23cm
【商品説明】
・スピードは4段階で調正可能
・使用環境:屋外・屋内
・本体サイズ:約幅23×奥行18×高さ22.5cm
・材質:ABS樹脂・ポリカーボネート
・構造:完成品
・生産国:中国
・重量:約0.7kg
【サイズ】
高さ : 19.80 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 24.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8630円
393 入札履歴
終了
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