『子供ドレス 衣装 ピアノ発表会 結婚式 コンクール 発表会 パーティー 子供服 女の子 フォーマル 子どもドレス キッズ 100 110 120 130 140 150 160cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 03時 14分に出品され03月27日 03時 14分に終了予定です。即決価格は8,630円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ご購入前のご注意点： 商品をお買い求めいただく際に、下記項目を参照の上、ご購入いただきますようお願い致します。



お客様がご使用になられるパソコンのモニターやカラー設定?お部屋の照明?日光などにより色の変化が感じられる場合がございます。

表記しておりますサイズは、全てスタッフが実物にて（平置き）採寸した実寸法となっております。是非お手持ちのアイテムとサイズ比較をされます事をお勧め致します。

商品によっては、身生地切り替え部分のプリント柄が合っていない場合がございます。

染色の特性上、発汗や摩擦により色落ちしたり、他の物に色移りする可能性がありますので、ご注意頂きますよう宜しくお願い致します。

商品の素材や質感の特性により、梱包時の畳みじわが生じる場合がございます。

商品によっては、生産工程において染料などの特有の匂いが感じられる場合があります。気になる場合には、風とおしの良い場所での陰干し、風通しをお勧め致します。

洗濯や摩擦、汗、濡れたままの放置などにより色落ちする可能性がございます。またお洗濯の際は他のものとは分けてお洗濯下さいますようお願い致します。

生産過程において、どうしても“生地を織る際の糸の継ぎ目”や多少の“ほつれ” などが生じている場合がございますが、品質上の問題はございません。

生地の織りに他繊維が混紡している場合がございます。

漂白剤のご使用は避けてください。

在庫管理システムにて複数店舗の在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによって在庫の確保ができない場合がございます。改めご了承ください。 商品カテゴリ スーパーみやつぼ ファッション ベビー、キッズ、マタニティ 子ども服、シューズ 子ども服 フォーマル、ドレス、スーツ ドレス ベビー、キッズ、マタニティ 子ども服、シューズ 子ども服 フォーマル、ドレス、スーツ ドレス

商品コード lrs-20210907-bc14qz5