『防水シーツ ファミリーサイズ (200×200×30cm) ボックスシーツ 2枚セット デイリーパイル おねしょシーツ 介護シーツ ベビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 17時 54分に出品され03月16日 17時 54分に終了予定です。即決価格は8,626円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

防水シーツ ファミリーサイズ (200×200×30cm) ボックスシーツ 2枚セット デイリーパイル おねしょシーツ 介護シーツ ベビー



【商品説明】

・Country of Manufacture: China

・Material: Outer Fabric: 80% cotton， 20% polyester (pile: 100% cotton); Lining: Polyurethane

・Size: 78.7 x 78.7 x 11.8 inches (200 x 200 x 30 cm)， Set

・The color of the actual product may differ slightly from what you see on your screen. We appreciate your understanding





【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。