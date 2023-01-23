『防水シーツ ファミリーサイズ (200×200×30cm) ボックスシーツ 2枚セット デイリーパイル おねしょシーツ 介護シーツ ベビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 17時 54分に出品され03月16日 17時 54分に終了予定です。即決価格は8,626円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
防水シーツ ファミリーサイズ (200×200×30cm) ボックスシーツ 2枚セット デイリーパイル おねしょシーツ 介護シーツ ベビー
【商品説明】
・Country of Manufacture: China
・Material: Outer Fabric: 80% cotton， 20% polyester (pile: 100% cotton); Lining: Polyurethane
・Size: 78.7 x 78.7 x 11.8 inches (200 x 200 x 30 cm)， Set
・The color of the actual product may differ slightly from what you see on your screen. We appreciate your understanding
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8626円
593 入札履歴
終了
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