『ニチドウ 3L【新年の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 16時 55分に出品され02月13日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,625円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニチドウ 3L
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :14.3×9.6×32cm
・本体重量:3300g
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 3.35 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8625円
824 入札履歴
終了
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