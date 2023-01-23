『ニチドウ 3L【新年の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 16時 55分に出品され02月13日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,625円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニチドウ 3L



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :14.3×9.6×32cm

・本体重量:3300g



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 3.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。