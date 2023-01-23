『ルコックスポルティフ ゴルフ レディース ウェア スフレダンボール ハイブリッド フルジップ パーカーブルゾン QGWWJL50 2023年秋冬モデル S-LL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 20時 30分に出品され04月24日 20時 30分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
やわらかいダンボール素材とスポーティーな布帛を組み合わせた、ハイブリッドパーカー。女性らしい配色でスポーティになりすぎないおすすめアイテムです。スイング時に引っかかりを感じないよう開発された独自のカッティング【ストレッチフォーサー】を採用しています。《機能》ストレッチ《素材》表地 本体 ポリエステル 86% ポリウレタン 14%身頃上部・袖切替部・フード表 複合繊維（ポリエステル） 100%裏地 身頃上部・袖切替部・フード裏 ポリエステル 100% le coq sportif GOLF ルコックゴルフ ルコック スポルティフ オススメ おすすめ ゴルフ ゴルフ用品 ウエア アパレル ゴルフウェア 洋服 女性 レディースウェア ウィメンズ アウター アッパー トップス 上着 ブルゾン ジップアップ やわらかい 柔らかい ダンボール スポーティー 布帛 ハイブリッドパーカー フード パーカー ストレッチフォーサー ストレッチ ブルー ネイビー イエロー LQ23FWWEAR
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落札価格8624円
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終了
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