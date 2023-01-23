『【極美品】ToryBurch マリオン ハンドバッグ 2way ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 17時 54分に出品され04月06日 17時 54分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



Tory Burch トリーバーチ

マリオン ポシェット

金チェーン サコッシュ

ハンドバッグ 2way

ショルダーバッグ 斜めがけ

ワンショルダーバッグ

バック かばん 鞄

手持ち 手提げかばん

クロスボディ ミニバッグ

レザー 本革 革 皮

通勤 通学 旅行

フォーマル エレガンス おしゃれ

素敵 シンプル

マグネット レディース



■カラー

ベージュ BEIGE系



■仕様

ポケットの数

外側:1

内側:4



■付属品

特になし



■素材

レザー



■サイズ(cm)

・ヨコ:20.5(底面)-26(上部)

・タテ:20

・マチ:8

・持ち手:65

・ショルダー:105

・重量:674g

※平置き測定です。

※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。



■購入場所

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



■状態

使用感や目立った汚れなく状態はとても良いです。内部に少し汚れがありますが、外観は未使用に近いと思います。使用感も少ないです。



⚠️ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします‼️

⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します‼️



■配送

宅配便

※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。



■注意事項

・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。

・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。

・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】ToryBurch

マリオン

ハンドバッグ

2way

ベージュ