『TOA スピーカー（天井埋込型）防滴型3W PC-3WR【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 14時 43分に出品され04月05日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOA スピーカー（天井埋込型）防滴型3W PC-3WR



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.80 cm

横幅 : 22.80 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 930.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。