フェルティミシン 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

映画版すみっコぐらし無し ワンサイズ

c TOMY c2021 日本すみっコぐらし協会映画部 TM & c Spin Master Ltd. All rights reserved.

単3形アルカリ乾電池4本使用電池は別売です。

付属品:本体1 フェルト16 綿1 取扱説明書1 透明シール1