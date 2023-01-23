『Razor-Back ラウンドシャベル ファイバーグラスハンドル スコップ 45013【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 15時 19分に出品され04月15日 15時 19分に終了予定です。即決価格は8,248円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 クッショングリップ付き48インチロングファイバーグラスシャフト

ハードな仕事も効率よく作業ができるRazor Back独自の足掛けPowerStep搭載

プロフェッショナル向けヘビーデューティーラウンド型シャベル

サイズ：L151ｘW22ｘD14【cm】

AMERICAN MANUFACTURING