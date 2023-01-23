『lotmusic アコースティックギター， スプルースソリッドウッド 41インチアコギ Horse ソフトケース・ビッグバッグ・ストラップ・【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 14時 05分に出品され04月08日 14時 05分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

lotmusic アコースティックギター， スプルースソリッドウッド 41インチアコギ Horse ソフトケース・ビッグバッグ・ストラップ・



【商品説明】

・含まれるすべてのアクセサリー---Lotmusic41in HAG-1 Cutaway Acoustic Guitarには、ジッパー付きパッド付きバッグ、チューナー、調整可能なギターストラップ、追加の弦、5つのギターピック、カポ、きれいな布、ギターシリコンミュートが付属しています。

・快適なタッチ----挿入された滑らかなフレットボードは、このカッタウェイアコースティックギターを演奏するときに、手を傷つけることなく、常に快適で滑らかな感じになります。弦は柔らかく滑らかで、非常にクリアで甘い音に触れます。

・正確なチューニング----41インチHAG-1カッタウェイアコースティックギターは18：



【サイズ】

高さ : 14.50 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 105.00 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。