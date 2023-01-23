『〔まとめ〕 ドッグフード ペットフード プロマネージ 成犬用 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク専用 4kg 3セット ペット用品〔代引不可〕【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 13時 47分に出品され04月27日 13時 47分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ご注意事項】・この商品は下記内容×3セットでお届けします。コーギーの犬種特徴にぴったりなケアを。「うちの子のために」の気持ちに応える、高機能フードです。商品スペック【原材料(成分】米、チキン、とうもろこし、さとうもろこし、チキンエキス、コーングルテン、鶏脂、シュガービートパルプ、家禽類、サンフラワーオイル、フラクトオリゴ糖、トマトパウダー、マリーゴールド、緑イ貝粉末、SＴPP(トリポリリン酸塩)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素、リン)、アミノ酸類(アルギニン、タウリン)、酸化防止剤(BＨA、BＨＴ、クエン酸、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)【保証成分】タンパク質24.0％以上、脂質10.0％以上、粗繊維5.0％以下、灰分10.5％以下、水分10.0％以下【エネルギー】340kcal【給与方法】体重9kg：150g(200ｍｌカップ1．6)、9．5kg：155g(200ｍｌカップ1．7)、10kg：160g(200ｍｌ …
クプレラ ベニソン&スイートポテト・ドッグフード 4.54kg
¥ 8618
ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 3kg×2個セット
¥ 8618
ナチュラルバランス オリジナルウルトラ ホールボディヘルス（全犬種・全年齢対応）5.45kg
¥ 8618
ナチュラルバランス オリジナルウルトラ ホールボディヘルス（全犬種・全年齢対応）12P（5.45kg)
¥ 8618
HITACHI(日立)ウォーターポンプ C3-018
¥ 8618
ブラックウッド ドッグフード ロウファット チキン 7.05キログラム (x 1)
¥ 8618
SELECT BALANCE セレクトバランス パピーラム 7kg
¥ 8618
SELECT BALANCE セレクトバランス パピーラム 7kg
¥ 8618
ブラックウッド ドッグフード ロウファット チキン 7.05キログラム (x 1)
¥ 8618
【送料無料・まとめ買い×24個セット】ドギーマン ささみふりかけ 180g 犬用 全犬種用スナック
¥ 8618
LOTUS グレインフリー フィッシュレシピ 小粒 2.27kg
¥ 8618
ウィッシュ ドッグフード 関節HAS‐II おなかの健康維持 1歳から 5.4kg
¥ 8618
【療法食】ヒルズ プリスクリプションダイエット キャットフード i/d アイディー 缶詰 チキン 猫用 特別療法食 156gx24缶
¥ 8618
【送料無料・まとめ買い×24個セット】ドギーマン チーズふりかけ 180g
¥ 8618
（まとめ買い）愛犬元気 ゲインズパックン 10歳以上用 ビーフ・ささみ・緑黄色野菜・小魚入り 2kg 犬用 ドッグフード ×3
¥ 8618
ウィッシュ ドッグフード 関節HAS‐II おなかの健康維持 1歳から 5.4kg
¥ 8618
ナチュラルチョイス ラム＆玄米 超小型犬?小型犬用 成犬用 3kg×2個セット
¥ 8617
ウェルネス ドッグフード 成犬用(1歳以上) プチアントレ(穀物不使用) グレービー仕立て チキン&ターキー 85gx24個 (ケース販売)
¥ 8617
落札価格8621円
880 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！