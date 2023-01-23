『〔まとめ〕 ドッグフード ペットフード プロマネージ 成犬用 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク専用 4kg 3セット ペット用品〔代引不可〕【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 13時 47分に出品され04月27日 13時 47分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ご注意事項】・この商品は下記内容×3セットでお届けします。コーギーの犬種特徴にぴったりなケアを。「うちの子のために」の気持ちに応える、高機能フードです。商品スペック【原材料(成分】米、チキン、とうもろこし、さとうもろこし、チキンエキス、コーングルテン、鶏脂、シュガービートパルプ、家禽類、サンフラワーオイル、フラクトオリゴ糖、トマトパウダー、マリーゴールド、緑イ貝粉末、SＴPP(トリポリリン酸塩)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素、リン)、アミノ酸類(アルギニン、タウリン)、酸化防止剤(BＨA、BＨＴ、クエン酸、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)【保証成分】タンパク質24.0％以上、脂質10.0％以上、粗繊維5.0％以下、灰分10.5％以下、水分10.0％以下【エネルギー】340kcal【給与方法】体重9kg：150g(200ｍｌカップ1．6)、9．5kg：155g(200ｍｌカップ1．7)、10kg：160g(200ｍｌ …