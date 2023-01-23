『HANES ビンテージ復刻 後付けパーカー 両V ヘビーオンススウェットパーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 15時 37分に出品され05月10日 15時 37分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

色味は最初の2枚が適切な色です。



【サイズ】

表記M

着丈約６０センチ（背面で計りました）

肩幅約５０センチ

身幅約５３センチ（脇下）

袖丈約9センチ（肩縫い目～袖先）

（いずれも素人の平置きでの採寸です。多少の誤差はご了承ください）



※表記サイズと実際のサイズはメーカー、ブランド、製造年等により違いがありますので採寸を参照ください。

古い商品ですので全体的にそれなりの使用感や色褪せは見られますが、比較的に状態がいい方だと思います。





カラー···ブルー



柄・デザイン···刺繍



柄・デザイン···無地/ワンポイント,刺繍



柄・デザイン···無地/ワンポイント 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヘインズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HANES ビンテージ復刻 後付けパーカー 両V ヘビーオンススウェットパーカー