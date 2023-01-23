『SHIMANO(シマノ) RD-RX810 11S【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 04時 16分に出品され03月09日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
グラベルライドに最適化されたGRXシリーズのシャドーリアディレーラープラス
・統合型チェーンスタビライザーメカニズムにより、混合地形でより静かなライディングとシフティングの安全性および精度を提供します
・スムーズな路面でライディングのために、ディレイラーはチェーンテンショナーのオン/オフスイッチを備えています
・最大34Tのロースプロケットを備えたロードカセットに対応
・調節式チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
・トグルクラッチ ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
・スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
・グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
・荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
・様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
リア対応スピード ：11S
対応チェーン：スーパーナローHG 11S
対応ロースプロケット：(最大/最小) 34T/30T
対応トップスプロケット：(最大/最小) 11T/11T
トータルキャパシティ：40T
最大フロント歯数差：17T
平均重量 ：255g
※シマノコード：IRDRX810
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シマノ RD-R8000-GS リアディレーラー ミディアムケージ 最大34T 11S ULTEGRA アルテグラ SHIMANO送料無料 あすつく 土日祝も営業
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落札価格8610円
833 入札履歴
終了
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