『ヤーマン ダブルピーリングプレミアムYA-MAN myse(ミーゼ) MS-40P-1【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 05時 55分に出品され04月08日 05時 55分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「商品情報」毎秒約27000回の超音波振動で、毛穴汚れをはじき飛ばす！ 防水仕様でお風呂でも気軽にスキンケア！ ウォーターピーリングとイオン導入出でうるおいクリア肌へ。 ／ 仕 様 電源方式：充電式 定格：DC5.0V 0.5A 充電時間（約）：約2~3時間※使用環境によって、充電時間は前後します。 使用可能時間（約）：- 消費電力（約）：-W サイズ（約）：幅50×奥行21×高さ165mm 質量（約）：58g 電源コード長さ（約）：-m 付属品：フェイスヘッド、ボディヘッド、ヘッド共通キャップ、充電台 ／「主な仕様」