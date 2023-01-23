『GEX アクアラック ウッド 幅60×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台 ブラウン600BR【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 01時 08分に出品され04月01日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,607円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GEX アクアラック ウッド 幅60×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台 ブラウン600BR
【商品説明】
・原材料:木質ボード 他
・原産国:インドネシア
・商品モデル番号:17063
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :60.5×30.5×70cm
・本体重量:26kg
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 81.00 cm
重量 : 18.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8607円
831 入札履歴
終了
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