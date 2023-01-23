『キャットタワー 据え置き ハンモック 麻紐 全高145cm (ブラウン)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 11時 43分に出品され04月12日 11時 43分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
据え置き型キャットタワー
【商品名】
キャットタワー 据え置き ハンモック 麻紐 全高145cm (ブラウン)
【商品説明】
・7か所麻紐あり、いっぱいガリガリできます
・上り下りしやすい階段を設置
・付属2本のネズミおもちゃきで猫パンチ！
・土台の厚み30ｍｍで、しっかり安定！
・狭いところが大好きな猫ちゃんに隠れ家をご用意！
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8602円
982 入札履歴
終了
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