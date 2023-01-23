『Fotopro 三脚 C-4i PLUS P 4段 中型 自由雲台 アルミ製 パープル 79748【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 10時 33分に出品され03月19日 10時 33分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Fotopro 三脚 C-4i PLUS P 4段 中型 自由雲台 アルミ製 パープル 79748



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・・パイプ径 : 22mm

・・付属品 : 三脚ストラップ

・・全伸高 : 1450mm

・・全高(エレベーター下) : 1210mm

・・収納高 : 395mm

・・最大積載: : 3kg

・・段数 : 4段

・・重量 : 1300g



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 43.10 cm

重量 : 1.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。