『ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ネイビー)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 03分に出品され03月21日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「fivebear」より引用"



【商品名】

ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ネイビー)



【商品説明】

・お子さんの宿泊や旅行イベントに最適な大容量のリュックサックが登場。薄手でもしっかりとした生地と丁寧な縫製により、軽量化を実現。リュックサックの大きさに比べて、軽くて移動が楽です。

・サイズ：高さ45cm 幅54-68cm 奥行19cm/スペック：サイドポケット2前面ポケット2上部ポケット1内部ポケット1※すべてファスナー付き

・リュックの容量は、ファスナーで幅を拡張することができ、最大58Lまで入ります。外側にも、左右に大きめの収納スペース。リュックの上側は、荷物を取り出しやすくするため、ダブルファスナーによる開閉が可能で、左右に大きく開きます。

・林間学校・キャンプ・修学旅行など、数日の宿



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。