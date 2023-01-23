『Twins ボクシンググローブ 16オンス PUレザー ミリタリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 19時 24分に出品され04月02日 19時 24分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・Twins製ハンドメイドのボクシンググローブです。ミット打ちやスパーリングなど、初心者から上級者までご愛用いただけます。

・TwinsはタイのムエタイNO.1ブランド。Twinsのムエタイ・キック・ボクシングアイテムは世界中で愛用されております。

・PU製シンセティックレザー(合成皮革)

・タイ製 手首マジックテープ サミング防止仕様