『首振り 3.5インチ ベビーカメラ 赤ちゃん ベビーモニター 大画面 ペットモニター 高齢者 介護 子守り 通話 子育て 出産祝い プレゼント 贈り物 内祝い【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 15時 02分に出品され04月09日 15時 02分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
周波数：2.4GHｚ
送信電力：18dBｍ Max
作動温度：0ー40
転送距離：木造住宅30m前後（コンクリート対応不可）
ズーム機能有無：あり
温度表示機能：あり
温度通報機能：あり
作動可能な角度：縦方向120度、水平方向355度 動作範囲：最大900フィート
電源アダプタ：DC5V
液晶モニター：3.5‘’TFT LCD
通話機能：双方通話機能
1つの母機は最大4個までの子機対応可能
モニター側バッテリー：3.7V 950mAh
簡単操作
APP不要
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水上:クッションコーナー65(ベースアングル付)L=2000 ブラック 1-9002
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落札価格8596円
194 入札履歴
終了
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