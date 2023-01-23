『首振り 3.5インチ ベビーカメラ 赤ちゃん ベビーモニター 大画面 ペットモニター 高齢者 介護 子守り 通話 子育て 出産祝い プレゼント 贈り物 内祝い【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 15時 02分に出品され04月09日 15時 02分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 周波数：2.4GHｚ

送信電力：18dBｍ Max

作動温度：0ー40

転送距離：木造住宅30m前後（コンクリート対応不可）

ズーム機能有無：あり

温度表示機能：あり

温度通報機能：あり

作動可能な角度：縦方向120度、水平方向355度 動作範囲：最大900フィート

電源アダプタ：DC5V

液晶モニター：3.5‘’TFT LCD

通話機能：双方通話機能

1つの母機は最大4個までの子機対応可能

モニター側バッテリー：3.7V 950mAh

簡単操作

APP不要