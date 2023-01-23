(取寄) ナトリ レディース リミットレス ボーイショーツ 3-パック Natori women Natori Limitless Boyshorts 3-Pack Black/White/Golden Rose【お歳暮】

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ブランド：Natori ナトリ

商品名：Natori Limitless Boyshorts 3-Pack

リミットレス ボーイショーツ 3-パック

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Black/White/Golden Rose

詳細:NatoriのLimitlessBoyshortsのおかげで、日常着のスポーティな快適さを実現しています。軽量で伸縮性のある仕上がりで、どんな作業も簡単に行えます。

4方向ストレッチ，吸湿発散性のある生地.

綿のマチでタグのない快適さ。

本体：ナイロン79％、スパンデックス21％。