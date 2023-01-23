『(取寄) ナトリ レディース リミットレス ボーイショーツ 3-パック Natori women Natori Limitless Boyshorts 3-Pack Black/White/Golden Rose【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 00時 43分に出品され04月14日 00時 43分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：Natori ナトリ
商品名：Natori Limitless Boyshorts 3-Pack
リミットレス ボーイショーツ 3-パック
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Black/White/Golden Rose
詳細:NatoriのLimitlessBoyshortsのおかげで、日常着のスポーティな快適さを実現しています。軽量で伸縮性のある仕上がりで、どんな作業も簡単に行えます。
4方向ストレッチ，吸湿発散性のある生地.
綿のマチでタグのない快適さ。
本体：ナイロン79％、スパンデックス21％。
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落札価格8589円
641 入札履歴
終了
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