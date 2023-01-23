『Whatna アンティーク風合い鞣し天 然 牛革ミニショルダーバッグ メンズ 3way斜め掛け ボディバッグ ミニ 胸バッグ ベルトループベ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 21時 47分に出品され03月09日 21時 47分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Whatna アンティーク風合い鞣し天 然 牛革ミニショルダーバッグ メンズ 3way斜め掛け ボディバッグ ミニ 胸バッグ ベルトループベ



【商品説明】

・1、【商品説明】収納仕様:メインポケット×１、正フリーポケット×1 重量約0.3kg サイズ約13cm * 15cm * 17 cm6.5インチiphoneを収納

・2、【イヤホン穴付き】時間も場所も問わずに音楽を聞けます。気分が悪い場合、音楽を聴きながら、気持ちも調節できます

・3、【付属品：ショルダーストラップ カラビナ付き】携帯便利、軽量で持ちやすく丈夫なつくり、ショルダーベルトは取り外しが可能です。カラビナポーチ 、ベルト ポーチ、ウエストポーチ、ワンショルダーバッグとあなたのお好みに合わせて切り替えることが可能。

・4、【 使い方いろいろ4WAY 】A. カラビナポーチとして。B. ベ



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Whatna

アンティーク風合い鞣し天

然

牛革ミニショルダーバッグ

メンズ

3way斜め掛け

ボディバッグ

ミニ

胸バッグ

ベルトループベ