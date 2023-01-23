『シャープ(SHARP) UD-DF1-W(ホワイト系) プラズマクラスター7000 ふとん乾燥機【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 30分に出品され04月12日 09時 30分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プラズマクラスターと温風でダブルサイズのふとんまでダニ対策ができますプラズマクラスターと温風でふとんや洗えない枕に付着したニオイをしっかり消臭します。また、気になる子どもの寝汗やおねしょのニオイにも効果的です。【返品不可商品】