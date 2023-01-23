『ライオンハート ラッピング済 コマンダーストーン ピアス シルバー925 ブラック×ブラックジルコニア 黒 片耳用 1点売り 別注ポーチ付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 13時 55分に出品され04月11日 13時 55分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ライオンハート ラッピング済 コマンダーストーン ピアス シルバー925 ブラック×ブラックジルコニア 黒 片耳用 1点売り 別注ポーチ付き



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ライオンハート

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