『DIAMOND WORLD レディース ジュエリー PT900 ローズカット ブラックダイヤモンド ピアス 0.5ct 片耳ピアス メンズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 13時 35分に出品され03月24日 13時 35分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DIAMOND WORLD レディース ジュエリー PT900 ローズカット ブラックダイヤモンド ピアス 0.5ct 片耳ピアス メンズ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 11.60 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8586円
651 入札履歴
終了
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