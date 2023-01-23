『ラブライブ!スーパースター!! コスプレ 衣装 LoveLive! SuperStar!! 唐 可可 タン クゥクゥ Liella! リエラ 結ヶ丘女子高等学校 コスチューム コミケ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 43分に出品され03月31日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容 ：（写真参照）
サイズ： CM(誤差ご多少ございます）
【納期】：ご入金確認後、15-25営業日以内に発送、発送後2-5日前後到着予定となります。
【送料】：送料無料！沖縄の場合、2000円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。
【注意事項】：ページの閲覧環境によって、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合があります。
以下検索用＃
ラブライブ!スーパースター!!
澁谷 かのん（しぶや かのん）
唐 可可（タン クゥクゥ）
嵐 千砂都（あらし ちさと）
平安名 すみれ（へあんな すみれ）
葉月 恋（はづき れん）
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落札価格8582円
128 入札履歴
終了
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