『YAMAZEN(山善) Circulate ラバーダンベルセット(10kg)2個組 LSD-10*2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 20時 37分に出品され04月28日 20時 37分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

YAMAZEN(山善) Circulate ラバーダンベルセット(10kg)2個組 LSD-10*2



【商品説明】

・X0873

・[原産国]中国

・[本体サイズ]幅35×奥行17×高さ17cm 重量10kg

・[材質]プレート：鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ：鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー：ゴム



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。