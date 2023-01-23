『YAMAZEN(山善) Circulate ラバーダンベルセット(10kg)2個組 LSD-10*2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 20時 37分に出品され04月28日 20時 37分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
YAMAZEN(山善) Circulate ラバーダンベルセット(10kg)2個組 LSD-10*2
【商品説明】
・X0873
・[原産国]中国
・[本体サイズ]幅35×奥行17×高さ17cm 重量10kg
・[材質]プレート：鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ：鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー：ゴム
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
847 入札履歴
終了
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