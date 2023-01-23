『京セラ(Kyocera) 旧リョービ ランダムオービットサンダ・ポリッシャ AC100V式 ペーパー寸法125mm RSE-1250 637【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 05分に出品され03月24日 12時 05分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

京セラ(Kyocera) 旧リョービ ランダムオービットサンダ・ポリッシャ AC100V式 ペーパー寸法125mm RSE-1250 637



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 2.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。