『barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド M タン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 18時 08分に出品され03月19日 18時 08分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品が食品の場合、画像はサンプルになりますので、お届けする商品は賞味期限以内のものとなります。
ご安心くださいませ。
【商品名】
barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド M タン
【商品説明】
・内容量:500ml
・原産国:タイ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :19×19×16.5cm
・本体重量:0.82kg
【サイズ】
高さ : 17.90 cm
横幅 : 20.70 cm
奥行 : 21.30 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8579円
0 入札履歴
終了
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