『TOMIX HOゲージ ナハネ11 青色 HO-5016 鉄道模型 客車【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 58分に出品され03月17日 06時 58分に終了予定です。即決価格は8,577円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOMIX HOゲージ ナハネ11 青色 HO-5016 鉄道模型 客車



【商品説明】

・往年の10系夜行急行列車が1/80スケールで蘇る!!



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 9.40 cm

奥行 : 32.40 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。