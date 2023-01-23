『ブラックフライズ FLY PATRICK BF-14827 MATT BLACK : GUNMETAL/CLEAR 日本 FREE-(FRE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 56分に出品され03月15日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,577円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ブラックフライズ] FLY PATRICK BF-14827 MATT BLACK : GUNMETAL/CLEAR 日本 FREE-(FREE サイズ)
【商品説明】
・対象 メンズ
・素材構成: 100% アセテート
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8577円
471 入札履歴
終了
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