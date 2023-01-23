『ブラックフライズ FLY PATRICK BF-14827 MATT BLACK : GUNMETAL/CLEAR 日本 FREE-(FRE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 56分に出品され03月15日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,577円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ブラックフライズ] FLY PATRICK BF-14827 MATT BLACK : GUNMETAL/CLEAR 日本 FREE-(FREE サイズ)



【商品説明】

・対象 メンズ

・素材構成: 100% アセテート



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。