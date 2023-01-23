『本革 メッセンジャーバッグ ショルダーバッグメンズ 斜めがけ 2way 耐久 ビジネスバッグ 通勤バッグ カバン 牛革 通勤通学 カジュアル アウトドア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 01時 02分に出品され03月12日 01時 02分に終了予定です。即決価格は8,576円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名メンズ本革ショルダーバッグ
素材（外側）:牛革
素材（内側）:ポリエステル
サイズ:横29cm、マチ6cm、縦21cm
ショルダーベルト：付属します
金具の色：アンティークゴールド
開閉式：マグネット式
ポケット 内側：メイン収納*2 ファスナー式*2 小物用オープン式*2
ポケット 外側：ファスナー式*1
重さ(約）:0.9kg
収納:鍵、ノート、ティッシュ、財布、スマホ、水筒、折りたたみ傘、ipad mini、ipadなど
A4対応:不可
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落札価格8576円
382 入札履歴
終了
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