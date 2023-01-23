『本革 メッセンジャーバッグ ショルダーバッグメンズ 斜めがけ 2way 耐久 ビジネスバッグ 通勤バッグ カバン 牛革 通勤通学 カジュアル アウトドア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 01時 02分に出品され03月12日 01時 02分に終了予定です。即決価格は8,576円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品名メンズ本革ショルダーバッグ

素材（外側）:牛革

素材（内側）:ポリエステル

サイズ:横29cm、マチ6cm、縦21cm

ショルダーベルト：付属します

金具の色：アンティークゴールド

開閉式：マグネット式

ポケット 内側：メイン収納*2 ファスナー式*2 小物用オープン式*2

ポケット 外側：ファスナー式*1

重さ(約）:0.9kg

収納:鍵、ノート、ティッシュ、財布、スマホ、水筒、折りたたみ傘、ipad mini、ipadなど

A4対応:不可

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