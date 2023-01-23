『lixinixil 折りたたみ リクライニングチェア 角度調整 リビング アウトドア キャンプ リラックスチェア クッション付き lx002【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 16時 49分に出品され03月26日 16時 49分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

lixinixil 折りたたみ リクライニングチェア 角度調整 リビング アウトドア キャンプ リラックスチェア クッション付き lx002



【商品説明】

・【商品内容】：折りたたみ式 リクライニングチェア 【カラー】：ブラック/グレー 【展開サイズ】：幅(約)65cm×奥行(約)96cm~162cm×高さ(約)86cm~112cm 【収納サイズ】：(約)94cm×65cm×16cm 【本体重量】：(約) 7.7kg 【クッション重量】：(約) 1.45kg 【本体素材】：スチール/テスリン 【クッション素材】：ポリエステルスエード 【耐荷重】：160kg

・このクッションは人体の構造に基づいて設計、長時間の座姿勢も快適な座り心地をキープします。ロングクッション付きで取り外しも可能。

・ハンモック構造で無重力のようなノンストレスな座り心地。足を伸ばしてゆったりとリラックスタイムを過ごせるリクライニングチェ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。